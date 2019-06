Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram esta manhã chamados à Avenida do Mar para prestar socorro a uma mulher de 68 anos que sofreu um corte no sobrolho dentro de um autocarro.

Ao que tudo indica, quando o veículo travou a mulher bateu com a cara no banco da frente e teve de ser assistida no local pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses que asseguraram o seu transporte até ao Hospital Central do Funchal.