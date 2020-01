Mulher assistida no hospital vítima de intoxicação causada por incêndio em apartamento

Uma mulher, vítima de intoxicação provocada por um incêndio num compartimento do apartamento onde vive, foi esta tarde transportada às urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

O alerta de um incêndio num apartamento situado no 3º andar de um prédio na Rua Cidade do Cabo fez soar o alarme no quartel dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que rapidamente mobilizaram dois veículos, um auto-escada e um pronto-socorro urbano, apoiados por sete elementos. Chegados ao local depararam-se com fogo num dos compartimentos da habitação e com a proprietária no seu interior ligeiramente intoxicada pelo fumo. Como nessa ocasião as ambulâncias dos ‘Voluntários Madeirenses’ estavam em serviço, foi solicitado o apoio dos Bombeiros Sapadores do Funchal para o transporte da vítima ao serviço de urgências. Enquanto isso o incêndio era rapidamente extinto, não tendo sido necessário empenhar a auto-escada, mobilizada de prevenção tendo em conta a indicação do sinistro ter deflagrado no 3º piso de prédio de habitação.