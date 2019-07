Mulher assassinada tinha 53 anos

A mulher assassinada esta noite no Jardim do Mar pelo companheiro tinha 53 anos. O alerta foi dado pelas 2 horas da manhã pelo irmão da vítima. O crime terá acontecido na moradia do casal, na Rua da Piedade. Para o local foi enviada uma ambulância dos Bombeiros Voluntários da Calheta, mas já nada havia a fazer, já estava cadáver. Foram chamadas as autoridades para tomar conta da ocorrência.

A Polícia Judiciária está no local a recolher provas. O alegado agressor entretanto já terá sido encontrado.

Informações dos populares dão conta de que o homem não é do Jardim do Mar, será um pescador de Câmara de Lobos, e vivia com a vítima há dois/três anos.

O tio já a teria alertado. “Disse-lhe várias vezes; Esterinha, esse homem não presta para ti”.