Uma mulher foi assassinada esta noite no Jardim do Mar num quadro de violência doméstica. As informações por agora disponíveis são escassas, dão conta de que o agressor esteve em fuga, mas já não está

Os Bombeiros Voluntários da Calheta estiveram no local, assim como a Polícia de Segurança Pública. O caso está agora nas mãos da Polícia Judiciária.