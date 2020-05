Uma mulher com cerca de 40 anos foi vítima de agressão no Campanário, mais precisamente no Lugar da Serra, ao final da tarde de ontem.

A vítima queixava-se de dores e teve de ser socorrida no local por uma equipa dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol que a transportou de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.