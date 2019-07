Uma mulher de 57 anos terá sido agredida com recurso a uma foice e um pau, na Estrada João Gonçalves Zarco, no sítio do Garachico, em Câmara de Lobos.

Uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos foi enviada para o local, depois do alerta dado por um popular, cerca das 18h15, dando conta de que a vítima apresentava um corte profunda na cabeça.

Os bombeiros vão realizar o transporte da senhora para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A PSP também foi chamada ao local.