Muita chuva e vento previstos a partir de amanhã à tarde no arquipélago da Madeira

Até há algumas horas, o arquipelágo da Madeira estava sob aviso meteorológico ‘Amarelo’ devido, sobretudo, à possibilidade da ondulação atingir altura de 4 a 5 metros, mas na costa Norte e em toda a costa da ilha do Porto Santo, além de muito vento nas terras altas da ilha da Madeira.

Há cerca de uma hora, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu um novo aviso, reforçando a previsão de que domingo à tarde poderão ocorrer períodos de muita chuva e acompanhada de trovoadas. O IPMA calcula o período crítico entre as 18 horas de amanhã e as 3 horas da madrugada de segunda-feira.

O aviso é extensível a toda a ilha, incluindo a costa Sul, a costa Norte e as zonas montanhosas, bem como o Porto Santo, com chuva, portanto, para todo o arquipélago e que leva a emitir o ‘Aviso Amarelo’.

Também a ondulação será de noroeste com 4 a 5 metros na costa Norte e Porto Santo, situação que já era previsto começar a sentir-se a partir das 18 horas (ou seja, acompanha a chuva), mas estende-se até pelas 13 horas de terça-feira, 17 de Dezembro. Enquanto que na costa Sul as ondas de sudoeste poderão ter altura de até 4 metros.

Nas zonas montanhosas sentir-se-á o peso do vento, que poderá soprar forte de sudoeste com rajadas até 90 Km/hora, rodando no fim do dia 15 para noroeste, com rajadas até 100 km/hora. O aviso amarelo nas zonas altas estende-se até às 6 horas da manhã do dia 17.

Fique atento aos avisos meteorológicos do IPMA para estar actualizado quanto ao evoluir desta situação.