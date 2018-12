Mudança de fila provoca acidente na VR1, na subida de Santa Rita

Um acidente na via rápida (VR1), no sentido Ribeira Brava – Caniçal, ocorrido na subida de Santa Rita, São Martinho, provocou congestionamento de trânsito na última hora, neste que é o principal acesso de entrada no Funchal do lado Oeste da ilha da Madeira.

O acidente deu-se por volta das 07:50 e ocorreu na fila da esquerda, envolvendo dois automóveis ligeiros, com um a embater na rectaguarda do outro. De acordo com testemunha ocular, que seguida numa das viaturas que precediam os dois veículos, uma das viaturas, que seguia na fila da direita, logo após a curva de Santa Rita, decidiu mudar de fila de trânsito, manobra que terá surpreendido o outro carro, que circulando nesta via e em aceleração, acabou por não conseguir travar a tempo de evitar o choque, que terá resultado apenas danos materiais.