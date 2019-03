Motociclista sofre fractura exposta junto ao tornozelo após despiste

Um jovem motociclista de 18 anos ficou esta manhã gravemente ferido em consequência de despiste ocorrido na Rua da Amoreira – faz ligação à Avenida Estados Unidos da América. O acidentado sofreu fractura exposta num dos membros inferiores, tendo sido socorrido pelos Bombeiros Sapadores do Funchal, que receberam o pedido de socorro às 10:46. No local do acidente – rua sem saída – esteve também presente a Equipa Médica de Intervenção Rápida – EMIR. Depois de prestados os primeiros socorros no local, o jovem foi imediatamente transportado ao serviço de urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.