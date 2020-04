Motociclista sofre acidente no Funchal e é projectado

Um homem de 55 anos ficou ferido há instantes, na sequência de um acidente de viação ocorrido no Funchal. A moto em que seguia colidiu com um carro no cruzamento entre na Estrada Doutor João Abel de Freitas e a 2ª Azinhaga de São Pedro, na zona dos Viveiros, tendo o motociclista sido projectado alguns metros.

O homem apresentava escoriações e queixava-se de dores numa perna, tendo sido socorrido no local por uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa que o transportou para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.