Motociclista morre em acidente na Calheta

Um casal sofreu um grave acidente de mota, esta noite, na Calheta. O homem acabou por morrer ainda no local. A mulher foi transportada para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça com ferimentos de alguma gravidade. Ambos teriam cerca de 30 anos.

O acidente ocorreu numa estrada com alguma inclinação, local onde o motociclista terá perdido o controlo da mota, despistando-se e acabando por embater num carro que se encontrava estacionado.

Os Bombeiros Voluntários da Calheta foram chamados ao local, bem como a EMIR, tendo realizado as manobras de reanimação, após a vítima ter sofrido uma paragem cardio-respiratória. No entanto, apesar dos esforços das equipas médicas, acabou por não resistir e o óbito foi declarado no local.

Quanto à vítima do sexo feminino, foi imobilizada e transportada para o hospital para avaliação médica.

A PSP esteve no local, criando um perímetro de segurança e tomando conta da ocorrência.