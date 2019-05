Um homem ficou ferido, esta tarde, devido a um acidente ocorrido na via rápida, no túnel dos Viveiros, no Funchal.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados para socorrer a vítima, por volta das 17h15. Ao que tudo indica, o motociclista de 33 anos ter-se-á despistado e apresentava ferimentos ligeiros.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.