Um motociclista com cerca de 30 anos ficou ferido, hoje, devido a um acidente de aviação ocorrido no Caminho do Esmeraldo, em São Martinho.

A colisão entre a moto em que seguia o homem e um veículo ligeiros provocou algumas escoriações na vítima.

O Corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal socorreu o homem e realizou o seu transporte para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.