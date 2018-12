Deu entrada no serviço de urgências do hospital, transportado em plano duro, um motociclista vítima de despiste pouco antes das 19 horas. O acidente, por razões desconhecidas, ocorreu na Rua 4 de Abril,. em São Martinho. Ao local do acidente, além da ambulância dos Bombeiros Sapadores do Funchal, compareceu também a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR). Desconhece-se a gravidade dos ferimentos sofridos pelo único ocupante do veículo de duas rodas, um homem na casa dos 50 anos.