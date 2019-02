Um despiste de moto, no Caminho do Poço Barral, em São Martinho, provocou esta manhã ferimentos a dois jovens.

Condutor da motorizada, um rapaz de 20 anos, apresentava suspeita de fractura numa perna e na omoplata. O pendura, uma rapariga com a mesma idade, também caiu ao solo quando a moto se despistou e sofreu escoriações no corpo.

Ambas as vítimas foram assistidas no local pelos Bombeiros Sapadores do Funchal, às 10h43, e transportadas para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.