Um motociclista despistou-se esta manhã nas proximidades da zona da Cancela, em São Gonçalo, tendo sido socorrido pelos Bombeiros Sapadores do Funchal e transportado às urgências do Hospital Central do Funchal, com queixas de dores na zona da bacia.

A vítima, um homem de 68 anos, caiu da motorizada, por razões não apuradas, quando circulava na Estrada Conde Carvalhal, próximo do bar popularmente conhecido como ‘Marítimo’.