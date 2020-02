Moto furtada no Funchal

Uma moto de marca Honda NSR 50cc foi furtada na madrugada da última quarta-feira, no Funchal.

A moto, com a matrícula 23-ED-32, estava estacionada no Bairro do Hospital e, segundo o proprietário, desapareceu sem que ninguém tivesse dado por isso.

O lesado explicou que só se apercebeu do furto pela manhã e referiu que logo de seguida apresentou queixa na Polícia de Segurança Pública que está a investigar o caso.

Disse ainda que recentemente tinham furtado a mangueira da gasolina da sua moto, mas que, “sem ser isso, nunca teve qualquer problema”.

O lesado pede a quem tiver alguma informação sobre o paradeiro da moto para entrar em contacto com as autoridades ou através do número 926831433.