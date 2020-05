Um carro e uma moto colidiram esta tarde no Caminho do Palheiro, no Funchal. Na sequência do acidente o motociclista, um homem de 54 anos, sofreu escoriações num braço e numa perna e teve de ser socorrido no local por uma equipa dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Os bombeiros desinfectaram as feridas mas o homem recusou ser transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.