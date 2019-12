Por volta das 2 horas da manhã, uma moto colidiu com um carro na via rápida, na zona da Levada Nova, em Câmara de Lobos. O motociclista ficou ferido com gravidade, apresentando uma fractura exposta numa perna. O socorro foi prestado pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, que asseguraram o seu transporte para as Urgências.