Moto e bicicleta colidiram no Porto Santo provocando dois feridos

Um acidente entre uma moto e uma bicicleta, no sítio do Tanque, no Porto Santo, provocou esta manhã dois feridos.

Segundo foi possível apurar, o condutor da moto, um homem com cerca de 60 anos, perdeu o controlo do motociclo e embateu numa bicicleta que seguia junto ao quartel dos bombeiros locais, deixando também ferida uma mulher na casa dos 40 anos.

O motociclista apresentava ferimentos aparentemente ligeiros mas a mulher inspirava mais cuidados. Tinha escoriações na cabeça, numa perna e num ombro.

Ambos foram socorridos no local pelos Bombeiros Voluntários do Porto Santo, às 10h30 e transportados de ambulância para o centro de saúde da ‘ilha dourada’.