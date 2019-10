Moto comprada há uma semana furtada na Cancela

Uma moto foi furtada no último domingo, no parque de estacionamento do edifício ‘Casais da Quinta’, localizado na Cancela.

Segundo o proprietário, a ‘Yamaha DT 50’, com a matrícula 61-85-GC tinha sido comprada há cerca de uma semana e era o seu meio de transporte para trabalhar.

O lesado referiu que estacionou a moto no parque ao anoitecer e que só se apercebeu de que a mesma tinha sido furtada na manhã de segunda-feira quando encontrou “o lugar vazio”.

Disse ainda que houve pessoas que o contactaram e garantiram que viram a moto circular no junto ao parque industrial, mas que até ao momento a viatura ainda não foi encontrada.

O proprietário pede a quem tenha alguma informação sobre este caso para contactar a Esquadra da Polícia de Segurança Pública ou deixar uma mensagem nos grupos de Facebook.