Morte ‘mancha’ semana que antecede ao Natal

A última semana ficou marcada por uma morte nas estradas da Madeira. Na madrugada de terça-feira, um rapaz de 24 anos perdeu a vida num despiste de moto 4, na Estrada João Gonçalves Zarco, no Caniço, depois de ter embatido contra uma parede.

Segundo o balanço da sinistralidade rodoviária, na semana que antecede ao Natal foram registados 82 acidentes de viação, que provocaram 29 feridos ligeiros e 1 grave. Destes, destacam-se 54 colisões, 22 despistes, 4 atropelamentos e outros 2 sinistros não especificados.

Entre os dias 13 e 19 de Dezembro, a Polícia de Segurança Pública apanhou ainda 5 condutores alcoolizados e 1 sem carta de condução.

Tal como já foi noticiado, a PSP relembra que “durante o período de 16 de Dezembro 2019 a 01 de Janeiro de 2020, irá reforçar a actuação preventiva, proactiva e dissuasora, visando incrementar as operações de fiscalização rodoviária, as quais serão particularmente reforçadas nos períodos de 18 a 25 de Dezembro (direccionadas para o controlo da velocidade, fiscalização da condução sob influência do álcool e/ou substancias psicotrópicas, detecção da utilização de dispositivos electrónicos durante a condução, verificação das condições dos pneumáticos e sistema de iluminação, cumprimento das normas de estacionamento e detecção do desrespeito da cedência de passagem nas passadeiras de peões) e de 27 de Dezembro a 01 de Janeiro de 2019 (especialmente direccionadas para controlo da velocidade e fiscalização da condução sob influência do álcool e/ou substancias psicotrópicas)”.