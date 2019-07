Morreu o polícia baleado na esquadra no Aeroporto da Madeira

O agente da PSP que, na madrugada de domingo, foi encontrado prostrado no solo das camaratas da esquadra da PSP no Aeroporto da Madeira, com um ferimento na cabeça provocado por um disparo de uma arma de fogo, acabou por não resistir aos ferimentos graves e faleceu esta manhã no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Tal como o DIÁRIO noticiou, o polícia, um homem na casa dos 40 anos, não estava de serviço, mas, por motivos que se desconhecem, terá se deslocado à esquadra aeroportuária, onde trabalhava.

Outro agente foi alertado por um disparo de uma arma de fogo e quando se deslocou ao local encontrou o colega no chão com um ferimento grave na cabeça, causado por uma pistola, cujo gatilho terá sido puxado pela própria vítima.

“Hoje toda a gente veste a camisola da Polícia”

O Sindicato da Polícia pela Ordem e Liberdade (SPPOL) lamenta a morte do agente e diz que está à disposição da família e dos amigos para o que for preciso.

João Branco referiu que é também importante pensar no colega que o encontrou nas camaratas no Aeroporto da Madeira e apoiá-lo a nível do acompanhamento psicológico porque “a polícia é uma família”.

“Hoje toda a gente veste a camisola da polícia”, sublinhou” o dirigente sindical.