Morreu o homem que foi atropelado ontem em Santo António

O homem de 60 anos que ontem à noite foi atropelado na Rua do Campo do Marítimo, em Santo António, por volta das 20h30, acabou por falecer.

A vítima não resistiu aos ferimentos graves e faleceu no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Tal como o DIÁRIO noticiou, as primeiras informações davam conta de uma mulher atropelada, vindo depois a confirmar-se que se tratava de um indivíduo do sexo masculino.

O sinistrado foi socorrido no local pelos Bombeiros Sapadores do Funchal e pela Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR), uma vez que apresentava uma hemorragia grave na zona da cabeça. Saiu do local, a caminho do Hospital Dr. Nélio Mendonça, a respirar e consciente, mas em estado considerado grave, acabando por morrer horas depois.

Ao todo, para o local, foram mobilizados sete elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal, três numa ambulância e outros quatro num veículo de apoio e guarnição para limpar o sangue na via.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) tomou conta da ocorrência.