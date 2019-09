Morreu o homem encontrado a boiar na Praia Formosa

O homem com cerca de 40 anos que esta tarde foi encontrado a boiar ao Largo da Praia Formosa acabou por falecer no Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde tinha dado entrada inconsciente.

Tal como o DIÁRIO noticiou, a vítima foi resgatada por uma embarcação da Capitania do Porto do Funchal que a transportou para a marina do Funchal. Aí foram realizadas as manobras de suporte básico de vida pelos Bombeiros Sapadores do Funchal que asseguram o seu transporte para o hospital.

Ao que tudo indica trata-se de um cidadão estrangeiro.