Moradores revoltados tentam impedir montagem de sanitários na Ribeira de Machico

Os moradores da Ribeira de Machico estão indignados com a decisão da Câmara Municipal de Machico que colocou um contentor de sanitários em frente à igreja da Senhora do Bom Caminho.

Neste momento, várias pessoas encontram-se no local a tentar impedir a montagem destas casas de banho portáteis, alegando que “não se enquadra e que mancha a paisagem daquela zona”.

O presidente da Junta de Freguesia, Gilberto Rodrigues, também já demonstrou o seu descontentamento com esta situação e diz estar revoltado pelo facto do executivo camarário ignorar a proposta dos membros da assembleia de freguesia, que em sessão ordinária aprovaram por unanimidade um proposta para a construção dos sanitários no espaço junto a escola local.