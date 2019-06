Alguns moradores das Eiras estão sem água deste o final da tarde de ontem. As pessoas dizem estar indignadas com esta situação pois “não podem cozinhar, nem tomar um banho, nem tão pouco lavar roupa e, além disso, não conseguem entrar em contacto com a autarquia”.

A Câmara Municipal de Santa Cruz referiu ao DIÁRIO que se trata de uma avaria e que o piquete das águas já está no terreno.