Mochila suspeita encerra Avenida Zarco

A Avenida Zarco, no Funchal, encontra-se neste momento encerrada devido a uma mochila de aspecto suspeito depositada junto ao Palácio de São Lourenço.

A Polícia de Segurança Pública encontra-se no local, que está a ser vedado.

As autoridades ainda não avançaram qualquer confirmação à repórter do DIÁRIO no local.

Contactado o Comando, a PSP também não quis prestar “para já” quaisquer declarações sobre o acontecimento que está a gerar algum aparato na Baixa da cidade.

Ao local chegou, por volta das 12 horas, a Brigada de Inactivação de Explosivos Segurança.

Entretanto, o perímetro de segurança foi alargado à zona da Placa Central e Praça da Restauração.

A ambulância também já chegou ao local, bem como um carro de combate a incêndios dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

O DIÁRIO irá proceder à actualização permanente desta informação.