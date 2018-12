Missa do Parto congestiona trânsito na zona da Boa Nova

Muitos foram os fiéis que, nesta quarta-feira (19 de Dezembro), honraram a tradição natalícia dirigindo-se à Igreja do Coração de Jesus (Boa Nova), no Funchal, para assistir à missa do parto.

A boa notícia para os mais devotos resultou, contudo, numa matinal dor de cabeça para aqueles que optaram por escolher aquela via de acesso ao centro do Funchal.

Por volta das 7h45, carros estacionados na via junto à igreja impediam a normal circulação do trânsito (em ambos os sentidos), provocando congestionamento na zona da Boa Nova, ainda agravado pela chuva que se faz sentir esta manhã na cidade.