Miguel Albuquerque a caminho da Ponta do Pargo

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, está a caminho da Ponta do Pargo, onde um incêndio florestal lavra desde a madrugada de segunda-feira. Neste momento, as chamas aproximam-se da zona da Lombadinha.

Tal como o DIÁRIO já avançou, o Serviço Regional de Protecção Civil montou o seu Centro de Operações na zona do Amparo, na Ponta do Pargo.

Uma intensa nuvem de fumo está a pairar sob a Ponta do Pargo e o vento continua a soprar muito forte. Vários palheiros já foram consumidos pelas chamas, estando a população a ser aconselhada a abandonar as casas.

Na manhã desta terça-feira, a Polícia Judiciária esteve no local, dados os indícios de se tratar de fogo posto.