Um rapaz de 20 anos ficou ferido esta tarde no Cais do Porto Novo depois de ter dado um mergulho mal calculado e ter batido com a cabeça no fundo.

O jovem queixava-se de dores na coluna e acabou por ser imobilizado em plano duro pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses que o transportaram para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, uma vez que os Bombeiros Municipais de Santa Cruz não tinham ambulância disponível.