Segundo foi possível apurar, a equipa de mergulhadores dos Bombeiros Voluntários Madeirenses acabou de encontrar o corpo do condutor do camião que caiu de uma altura de 10 metros para dentro de um tanque de rega, no Sítio da Azenha, no Caniço.

Ainda não foi possível apurar a idade da vítima.

No camião também seguia um segundo ocupante que terá saído da viatura com a ajuda de um popular.