Menos condutores detidos com álcool na Madeira

A Polícia de Segurança Pública deteve menos condutores alcoolizados nas estradas da Madeira. Entre os dias 22 e 28 de Março, 12 indivíduos foram conduzidos à Esquadra por se encontrarem a conduzir embriagados (menos 2 do que na semana anterior). Cinco foram apanhados no concelho do Funchal, 3 em Câmara de Lobos, 1 na Ribeira Brava e 3 em Santa Cruz.

Houve ainda um condutor apanhado sem carta de condução e outra detenção por desobediência.

Relativamente aos acidentes de viação, neste período ocorreram 63 acidentes que provocaram 16 feridos ligeiros e 1 grave.

Destes destacam-se 49 colisões, 11 despistes, 3 atropelamentos e 2 outros acidentes não especificados.

O Comando Regional da PSP pede prudência aos condutores, para a próxima semana, devido às alterações ao trânsito que têm vindo a ser executadas pela CMF para melhoria das condições da via. A PSP alerta os automobilistas para “respeitar as passagens de peões, a sinalização existente e as indicações dos agentes da PSP que se encontram a garantir a fluidez de tráfego”. “É necessário ter um cuidado especial relativamente às zonas de intersecção de viaturas e rotundas, de forma a não bloquear completamente os acessos e criar situações de impasse que obstaculizam a normal circulação rodoviária”, referiu o Comando num comunicado emitido.