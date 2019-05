Menos acidentes e menos detidos com álcool na Madeira

Ao longo da última semana a Polícia de Segurança Pública registou uma diminuição do número de acidentes de viação nas estradas da Madeira. Entre os dias 24 e 30 de Maio, ocorreram 50 acidentes (menos 11 do que na semana anterior), que provocaram 27 feridos ligeiros e 2 graves.

Houve também uma diminuição do número de detenções por condução sob o efeito de álcool, registando-se 4 detidos, menos seis do que na semana transacta.

A PSP referiu que neste fim de semana as previsões meteorológicas apontam para dias de calor, sendo expectável a deslocação dos cidadãos madeirenses às zonas balneares existentes dentro e fora da cidade do Funchal e, por isso, aconselha “que seja respeitado o Código de Estrada, nomeadamente no que respeita aos estacionamento regulares, evitando a colocação de veículos a obstruir as vias de circulação e acessos às praias”.