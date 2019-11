Menos 14 acidentes nas estradas da Madeira esta semana

Entre os dias 22 e 28 de Novembro, ocorreram 57 acidentes de viação na Madeira, que resultaram num total de 25 feridos (24 feridos ligeiros e 1 ferido grave).

O balanço da sinistralidade desta semana, divulgado pelo Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP), destaca uma diminuição do número de acidentes (menos 14 do que no balanço anterior) e a ausência de vítimas mortais.

Destes 57 acidentes, 27 ocorreram no Funchal, 9 em Câmara de Lobos, 7 em Machico, 4 na Ribeira Brava e dois nos concelhos da Calheta, São Vicente, Santa Cruz e Porto Santo.

As tipologias dos referidos acidentes de viação foram as seguintes: Colisão (38), despiste (8), atropelamento (4) e outros (7).

No que concerne às fiscalizações de trânsito, a PSP registou um ligeiro aumento do número de detenções por condução sob o efeito do álcool (5 detenções), por falta de habilitação para o exercício da condução (1 detenção) e por desobediência – condução com a habilitação legal apreendida (1 detenção), bem como a aplicação de múltiplas contraordenações por infracção ao Código da Estrada e legislação avulsa.