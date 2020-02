Um rapaz de 13 anos, residente no Caminho do Pasto, em Santa Maria Maior, no Funchal, encontra-se desaparecido desde a manhã desta quinta-feira.

Segundo um familiar, o jovem, de nome Mário Rodrigo, saiu de casa para ir para a escola e nunca mais voltou nem atende o telemóvel.

A família pede a quem tenha alguma informação sobre o seu paradeiro para entrar em contacto com a Polícia de Segurança Pública ou através do número 915777583.