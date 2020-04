Máscaras furtadas no Funchal

Duas máscaras, entregues pelo Governo Regional, foram ontem furtadas no Funchal, na freguesia do Imaculado Coração de Maria.

Segundo o DIÁRIO apurou, as máscaras foram colocadas na caixa de correio de uma habitação, mas desapareceram “misteriosamente”.

A moradora referiu ao DIÁRIO que tinha saído pela manhã e explicou que quando voltou a casa deparou-se apenas o envelope rasgado na caixa do correio, sem as máscaras.

Disse ainda que contactou o Governo Regional a dar conta da situação, que a “aconselhou a apresentar queixa na Polícia de Segurança Pública”.

A lesada pede a todas as pessoas para estarem atentas a estas situações pois afirma que “há gente que não olha a meios e não quer saber do bem-estar dos outros, aproveitando-se destes momentos frágeis para fazer negócio sem pensar no bem comum”.

Tal como o DIÁRIO noticiou, pelo menos duas freguesias do Funchal (Imaculado Coração de Maria e Monte) começaram ontem a receber as máscaras, sendo as primeiras localidades abrangidas pela medida do Governo Regional da Madeira, que decidiu entregar, por cada habitação, duas máscaras de protecção individual reutilizáveis.