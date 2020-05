Máscaras comercializadas sem a protecção esperada motivam alerta da ARAE

A Autoridade Regional das Actividades Económicas emitiu um alerta, esta terça-feira, devido ao facto de estarem a ser comercializadas máscaras “como sendo do tipo KN95/FFP2, mas, no entanto, não conferem a protecção esperada para uma máscara desse tipo”.

A ARAE recebeu o alerta por parte do Sistema ‘Safety Gate RAPEX - Sistema de alerta rápido para produtos perigosos não alimentares’, dando conta de que as máscaras de protecção autofiltrantes KN95 (equivalentes a FFP2) da marca “NEP”, não correspondiam ao esperado.

“As máscaras que abaixo se identifica apresentam um risco grave para a saúde e segurança dos seus utilizadores, dado que foi detetado pela Bélgica, através de testes realizados segundo o protocolo ATP (Alternative Test Protocol), que estas não se encontram conforme a norma Europeia para proteção respiratória EN 149:2001+A1:2009. Uma vez que as exigências relativas à percentagem máxima de penetração no material filtrante nas máscaras do tipo FFP2/KN95 é de 6%, o teste realizado revelou penetrações no material filtrante em percentagens superiores ao legalmente permitido para este tipo de máscaras. Além disso, a estanquidade da máscara também não é garantida”, explica a ARAE.

“Na sequência desta informação, alertamos os potenciais consumidores na Região Autónoma da Madeira para o facto da proteção conferida por estas máscaras ser inferior às máscaras regulamentadas como do tipo FFP2, não devendo, portanto, serem utilizadas principalmente por profissionais de saúde e pessoas pertencentes a grupos de risco para COVID 19”, explica a ARAE.