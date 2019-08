Marinha resgatou criança ferida em embarcação marítimo-turística

A Marinha confirmou hoje em comunicado que, tal como o DIÁRIO noticiou, na tarde de ontem resgatou uma criança de seis anos que sofreu uma queda a bordo da embarcação marítimo-turística ‘Bonita da Madeira’, que se encontrava a navegar ao largo da Deserta Grande.

A criança, de nacionalidade portuguesa, sofreu um corte no sobrolho. O alerta foi recebido no piquete da Polícia Marítima pelas 13h25, através de um contacto telefónico de um tripulante da embarcação, e de imediato encaminhado ao MRSC Funchal, tendo sido decidido a sua evacuação por via marítima.

De acordo com a mesma nota, foi solicitado que se aproximasse do porto do Funchal, tendo a evacuação médica sido realizada pelas 15h20 com recurso à embarcação do Instituto de Socorro a Náufragos ‘ISN-SR40’ da estação salva-vidas do Funchal. A criança desembarcou na marina do Funchal às 16h30, onde era aguardada por uma ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses que a transportou para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Esta operação foi coordenada pelo Capitão do Porto do Funchal, em articulação com o Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal e o Serviço Regional de Protecção Civil.

A Polícia Marítima tomou conta da ocorrência.