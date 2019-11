Marinha prestou assistência a veleiro com problemas no leme a 38 milhas do Porto do Funchal

A Marinha, através do Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Maritimo do Funchal (MRSC Funchal), coordenou, ao início da manhã desta segunda-feira, uma operação de assistência a um veleiro de bandeira dinamarquesa com cerca de 13 metros de comprimento denominado ‘COSMOS’, a cerca de 38 milhas a sudeste do Porto do Funchal, com dois tripulantes a bordo, que solicitaram para o MRSC Funchal assistência em virtude de se encontrar com problemas no leme.

O alerta foi recebido cerca das 00h30 no MRSC Funchal e efectuado o contacto com o veleiro confirmou-se as dificuldades na manobra do leme e a necessidade de auxilio para um eventual reboque. Foi contactado a SANAS Madeira ao abrigo do protocolo de cooperação entre a Marinha, a Autoridade Marítima Nacional e a Associação Madeirense para o Socorro no Mar e em cumprimento do Plano Integrado de Salvamento Marítimo da Região Autónoma da Madeira, tendo-se monitorizado a aproximação do veleiro ao Funchal.

Atendendo às condições meteorológicas à entrada do Porto do Funchal, confirmou-se a necessidade de acompanhamento e apoio na manobra através da embarcação salva-vidas ‘SANAS 103’, verificando-se a sua entrada em segurança pelas 16h30 na Marina do Funchal.

Os dois tripulantes encontravam-se bem de saúde, sem necessidade de qualquer tipo de assistência médica. O Comando Local da Polícia Marítima do Funchal tomou conta da ocorrência.