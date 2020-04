Marinha efectua resgate médico a tripulante que se encontrava no navio cruzeiro Mein Schiff 3

A Marinha, através do Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal, juntamente com o Capitão do Porto do Funchal e o Regional de Protecção Civil, realizou uma operação de resgate médico de um tripulante do navio cruzeiro Mein Schiff 3, de Malta, que se encontrava a navegar a 120 milhas náuticas do Funchal.

O resgate foi efectuado via marítima durante o final da noite do dia 19 de Abril e a manhã do dia 20 de Abril, tendo o alerta ter sido recebido pelas 18h40.

O tripulante, de 30 anos, apresentava fortes dores abdominais com indícios de apendicite aguda.

Devido às restrições impostas pelo Governo Regional foio efectuado despiste para a covid-19, tendo sido negativo. Como tal, foi autorizado o desembarque pelas autoridades de saúde.

O tripulante desembarcou às 07h15 na Marina do Funchal e foi encaminhado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.