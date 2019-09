Marinha assistiu veleiro sem propulsão ao largo da Madeira

A Marinha, através do Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal, coordenou hoje uma operação de assistência a um veleiro de bandeira inglesa (AVRIO) que estava a navegar entre a Ponta da Oliveira e a Ponta do Garajau, a uma milha náutica da costa.

O veleiro, com 9 metros de comprimento, encontrava-se sem propulsão e foi rebocado pela embarcação do Instituto de Socorros a Náufragos ‘SR40’ da Estação Salva-Vidas do Funchal para a marina do Funchal.

A Polícia Marítima tomou conta da ocorrência.