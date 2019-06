Marinha ajuda na evacuação médica de tripulante do barco de pesca ‘Baía da Maia’

O capitão do Porto do Funchal, em articulação com o Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal e o Serviço Regional de Protecção Civil, coordenou durante a manhã de hoje, 20 de Junho, uma operação de evacuação médica de um tripulante português de 60 anos que se encontrava a bordo do barco de pesca ‘Baía da Maia’, a navegar a cerca de 30 milhas a sudoeste do Porto do Funchal.

Segundo informa a Capitania do Funchal através de comunicado, o alerta foi recebido pelas 00h54, através do contacto telefónico do barco, e de imediato encaminhado para o INEM, que decidiu que, face ao quadro clínico, deveria proceder-se à evacuação por via marítima.

Foi então solicitado ao barco que se aproximasse do Porto do Funchal, tendo a evacuação médica sido realizada pelas 7h02, com recurso à embarcação ‘ISD-SR40’, da Estação Salva-Vidas do Funchal, tendo o paciente desembarcado na marinha do Funchal pelas 9h30, onde o esperava uma ambulância dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

O homem foi depois transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.