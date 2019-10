Marinha acompanhou evacuação de turista que se sentiu mal a bordo de um catamarã na Madeira

A Marinha, através do Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal), acompanhou durante a tarde desta quarta-feira uma operação de evacuação de um passageiro do catamarã ‘Golfinho Mágico’, a navegar a cerca de 5 milhas náuticas a Sul do Porto do Funchal, que solicitou assistência em virtude de se encontrar a bordo um homem de nacionalidade italiana, com 35 anos, que se queixava de dores no peito.

O alerta foi recebido cerca das 15h56, no MRSC Funchal, tendo sido activada para o local a embarcação Salva-vidas ‘ISN-SR40’ da Capitania do Porto do Funchal.

O Catamarã ‘Golfinho Mágico’ atracou em segurança pelas 16h21m, tendo os Bombeiros Sapadores do Funchal prestado assistência no local.

O Comando Local da Polícia Marítima do Funchal tomou conta da ocorrência.