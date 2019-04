Mar agitado na Madeira

A Capitania do Porto do Funchal recomenda aos proprietários ou armadores das embarcações que tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo devido ao aviso de agitação marítima forte emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e que irá vigorar até às 6 horas de amanhã, dia 7 de Abril.

Na costa Norte estão previstas ondas de Noroeste entre os 3,5 e os 4,5 metros, diminuindo gradualmente a partir da tarde, e, na costa Sul, ondas de 1 a 2 metros de altura.

O vento irá soprar de Noroeste, podendo atingir rajadas na ordem dos 44 km/h.