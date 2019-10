Maquinista que morreu soterrado no Funchal deixa dois filhos de 13 e 19 anos

Perto de duas dezenas de operacionais foram mobilizados para remover as pedras que atingiram mortalmente um maquinista, na tarde desta quarta-feira, no Funchal. O homem, de 41 anos, tinha dois filhos, de 13 e 19 anos.

A Protecção Civil recebeu, às 13h54, o alerta do acidente de trabalho com uma vítima soterrada na sequência de uma derrocada no sítio da Fundoa de Cima, na freguesia de São Roque (Funchal).

Para o local foram mobilizados sete viaturas e 17 operacionais dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e do Corpo de Sapadores do Funchal, aos quais se juntou, em prontidão, uma Equipa Cinotécnica da UEP da PSP, especializada na busca de pessoas desaparecidas e que não chegou a intervir.

O dispositivo foi mobilizado com o intuito de fazer face à possível complexidade dos trabalhos de remoção de escombros. O homem viria a ser localizado pouco tempo depois, já sem sinais vitais.

Os meios de socorro desmobilizaram pelas 17h15 do local, onde chegou entretanto, uma viatura funerária.

Conforme o DIÁRIO avançou, a queda de pedras ocorreu nas instalações da empresa Brimade, situada na Fundoa de Cima, freguesia de São Roque, no Funchal, quando o manobrador estava a efectuar uma operação de limpeza na escarpa sobranceira.

A vítima deste acidente de trabalho é um homem de 41 anos, natural da freguesia do Jardim da Serra (concelho de Câmara de Lobos), e era considerado um maquinista experiente.

O homem era casado e tinha dois filhos, de 13 e 19 anos. Os familiares da vítima, profundamente consternados com a noticia, estão a receber apoio psicológico.