Mancha de poluição no mar do Lido causa indignação no Clube Naval

O Clube Naval do Funchal lamentou, hoje, através de comunicado, a passividade das autoridades e das unidades hoteleiras em resolver o problema o “problema de saúde pública” relacionado com os recorrentes despejos de águas residuais na frente mar na zona do Lido, isto depois de ter sido constatada, ao final da tarde de sexta-feira, de “uma grande mancha de detritos a poluir a água do mar”.

Segundo a referida nota, “a sujidade abrangia toda a área da frente mar, passando à frente do Clube Naval do Funchal”, pelo que “os utentes da praia do clube foram impedidos de mergulhar nas águas por motivos de segurança”. Face a esta situação, os responsáveis do CNF lembram que já alertaram “as entidades competentes e demais hotéis da frente mar Funchal” e constam que, “apesar de alguns esforços e tentativa de contactos para encontrar uma solução para o problema, esta ainda parece ser uma luta que, apesar de envolver toda uma comunidade, fortemente dependente do Turismo, não motivou nenhuma atitude proactiva em concreto no sentido de ‘limpar’ de vez esta situação e dignificar o mar da Madeira”.