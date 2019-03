Mais um avião divergido para Porto Santo

Há um segundo avião que acaba de divergir para Porto Santo esta tarde. Trata-se do voo da Transavia proveniente do Porto, que depois de mais de uma hora às voltas a aguardar por condições para poder concretizar a aproximação e aterragem no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo, acabou por desistir e completar a descida, mas agora em direcção ao Aeroporto de Porto Santo.

O forte constrangimento na operacionalidade do aeroporto madeirense deixa ainda no ar outras três aeronaves, ainda em espera. O Binter Canárias proveniente de Las Palmas, em Gran Canária, um avião da Finnair vindo de Helsínquia, Finlandia, e outro da TAP com origem em Lisboa.

Entretanto o avião da Norwegian que a meio da tarde havia sido desviado para Porto Santo, acaba de partir com destino ainda incerto.

Os últimos registos atmosféricos junto ao Aeroporto da Madeira dá conta de rajadas de até 82 km/h (17:20) e vento médio a 44,6 km/h na última hora.