Mais um avião da TAP divergido para Porto Santo

Mais um voo da TAP foi esta tarde divergido para Porto Santo devido às más condições atmosféricas no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo.

O Airbus A320 que fazia a ligação TP 1687, com chegada prevista ao Funchal pelas 17h50, ainda fez uma tentativa de aterragem em Santa Cruz, mas tal como acontecera com o avião da mesma companhia ao início da tarde, foi obrigado a borregar. A aeronave ainda ‘ensaiou’ uma segunda tentativa, mas acabou por afastar-se do aeroporto quando já sobrevoava ao largo de Santa Cruz. Acabou por dirigir-se para o Aeroporto de Porto Santo, onde aterrou já perto das 18h30.

O vento forte tem provocado hoje alguns constrangimentos na operação aérea com destino ao Aeroporto da Madeira. Na última hora (entre as 17 e as 18 horas) a rajada máxima junto à pista atingiu 69 km/h, sendo que o vento médio ‘soprou’ a 44,3 km/h.