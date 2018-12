Mais duas vítimas de queda transportadas às urgências hospitalares

Também vítimas de queda, a exemplo do que já havia acontecido ao início da tarde perto do Liceu Jaime Moniz, outros dois indivíduos ficaram esta tarde feridos após tombarem na via pública. Ambos foram encaminhados às urgências hospitalares pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

O primeiro caso verificou-se por volta das 16 horas nas proximidades do Jardim Municipal. Uma hora depois, não muito distante deste local, outra queda provocou mazelas noutro indivíduo do sexo masculino. Desta feita junto à Rotunda do Infante.